Cesena, Sambri: i non vaccinati rischiano ricovero 25 volte di più

Il direttore dell’Unità di Microbiologia del Laboratorio unico di Pievesestina dell’Ausl Romagna, Vittorio Sambri, è stato intervistato dalla trasmissione Agorà Weekend di Rai Tre, in onda alle 8 del mattino di ieri. La troupe è entrata nel laboratorio analisi di Pievesestina. Il servizio ha introdotto dicendo che negli ultimi dieci giorni a livello nazionale i contagi quotidiani sono triplicati. Tra le altre cose, il direttore Sambri ha risposto che questo è dovuto al fatto che «abbiamo un virus nuovo, l’AY.4.2», detto comunemente Delta Plus. Poi ne ha descritto le potenzialità: «La sua infettività è più elevata e la trasmissibilità è fino al 15 per cento superiore al Delta». Ha inoltre portato dati a supporto dei vaccini, che possono aiutare nella lotta contro la pandemia. «I vaccini proteggono dalla malattia sia di grado moderato che severo e i non vaccinati rischiano da 15 a 25 volte di più di finire in un reparto ospedaliero o anche in terapia intensiva rispetto a una persona che si è fatta vaccinare».