Cesena, sabato sfilata e concerto al mercato coperto

La moda e l’eleganza diventano assolute protagoniste del Mercato Coperto, almeno per un giorno. Sabato 6 novembre, dalle ore 17, la Scuola Moda Cesena darà vita a un aperitivo fashion dedicato allo stile e al lavoro svolto nel corso di questo ultimo anno dagli studenti iscritti ai diversi corsi altamente professionali proposti dall’Istituto cesenate fondato nel 2007 e diretto da Catia Lorenzini.

Scopo dell’evento, patrocinato dal Comune e sostenuto da diverse realtà locali come Floricultura Magnani, BM Eliotecnica e il Caffè letterario, è di creare una vera e propria vetrina in un luogo centrale della città, il Mercato Coperto, per valorizzare e promuovere le creazioni dei giovani stilisti. Abbigliamento e alta sartoria saranno impreziositi da momenti musicali a cura degli studenti del Conservatorio “B. Maderna”.

“Scuola Moda Cesena – commenta la fondatrice Lorenzini – è un istituto di moda nato per formare gli stilisti, i modellisti e i fashion design che andranno a innovare il mondo della moda di domani, portando con sé la prestigiosa tradizione dello stile Made in Italy. In occasione di questo pomeriggio organizzato nel cuore di Cesena e a cui invitiamo tutti coloro che vorranno prendervi parte, intendiamo promuovere il lavoro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze che hanno intrapreso questo percorso affascinante caratterizzato da creatività e stile ma anche da saldi principi legati all’integrazione, all’inclusione e al lavoro di gruppo. Sabato 6 novembre dunque accoglieremo i nostri ospiti con una mostra tesa a presentare il lavoro degli studenti dal primo al terzo anno. Al termine del campionario e dell’aperitivo di benvenuto, si svolgerà la sfilata in cui gli studenti del secondo e terzo anno presenteranno capi realizzati per diversi progetti e gli partecipanti al contest presenteranno le loro collezioni”. Al contest parteciperanno gli stilisti Alberto Messina, Lucia Capri e Refashion Aps, che presenteranno dai 3 ai 6 outfit.