Cesena, sabato sera il film “Ballando ballando” insieme all’Auser

Nell’ambito della Rassegna “Cine…ballando”, Auser Cesena Aps e Balli Popolari Auser Cesena invitano alla proiezione del film “Ballando ballando” di Ettore Scola, sabato 16 ottobre alle ore 20.30 presso la Sala polivalente Oscar Alessandri, corso Ubaldo Comandini 7 (ingresso anche da via Mura Valzania 22) Cesena. Una straordinaria pluripremiata opera dove mezzo secolo di storia, con relativi mutamenti di costume e società, è visto attraverso vari personaggi in un sala da ballo alla periferia di Parigi. Un film originale per la recitazione puramente mimico-coreografica, in un “bagno” di ottima musica. Ingresso, a offerta libera, fino a esaurimento posti. Obbligo di Green Pass.