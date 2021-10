Cesena, ristori per lo sport: via alle domande

È stato pubblicato questa mattina sul sito del Comune di Cesena il bando rivolto al mondo sportivo locale e che consentirà alle associazioni e ai gestori di palestre e impianti sportivi privati al chiuso e alle associazioni sportive dilettantistiche di richiedere “ristori” economici. Sarà possibile presentare la domanda da oggi, mercoledì 27 ottobre, a lunedì 22 novembre 2021, scaricando il modulo pubblicato sul sito dell’Ente.

La Giunta comunale dopo gli aiuti attivati nei mesi scorsi a favore delle famiglie (attraverso l’erogazione di voucher alle famiglie che ne hanno fatto richiesta), dei gestori degli impianti sportivi comunali (attraverso la pubblicazione di un bando a loro rivolto) e delle associazioni sportive che utilizzano palestre scolastiche (eliminando per l’intera stagione sportiva il canone di utilizzo delle palestre), rivolge nuovamente l’attenzione al mondo sportivo con l’attivazione di due specifiche forme di contribuzione: una rivolta alle associazioni/gestori di palestre e impianti sportivi privati al chiuso, l’altra a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche per la promozione di attività sportive rivolte alle fasce giovanili e per la promozione e organizzazione di progetti speciali in ambito sportivo.

Dettagliatamente, dalla prima misura di sostegno, alla quale sono stati destinati 45.400 euro, i gestori di palestre o impianti sportivi privati al chiuso – incluse tensostrutture e con esclusione di soggetti gestori di impianti di proprietà comunale – avranno la possibilità di beneficiare di un contributo massimo di 1.500 euro, quale quota di contribuzione al pagamento del canone di locazione dei locali in cui è stata svolta l’attività. Dalla seconda, alla quale sono stati destinati 50 mila euro, le Associazioni sportive con sede legale a Cesena, potranno beneficiare di un contributo massimo pari al 70% dei costi sostenuti per l’iscrizione ai campionati giovanili (al di sotto dei 18 anni) e sempre un contributo pari al 70% dei costi sostenuti per la promozione e organizzazione di progetti speciali in ambito sportivo rivolti, in particolare, a ragazze e ragazzi con disagio socio-economico o con disabilità.