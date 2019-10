Al via a Cesena le riprese di "Dittatura Last Minute" con Lodo Guenzi

CESENA. Primo ciak a Cesena per il film “Dittatura Last Minute”, lungometraggio di Antonio Pisu prodotto da Genoma Films, in collaborazione con Rai e con il sostegno del MiBAC e di Emilia-Romagna Film Commission. Il set a cielo aperto, avviato nella prima mattinata di oggi nel piazzale San Domenico, ha visto la presenza anche del sindaco Enzo Lattuca che ha dato il benvenuto alla troupe composta da 55 persone augurando al regista e ai produttori un’ottima riuscita delle riprese. Dopo San Domenico, protagonisti assoluti delle riprese, che proseguiranno fino al 24 ottobre, saranno anche il Ponte Vecchio, Piazza del Popolo, il Teatro Bonci e altre località di Cesena. Conclusi i lavori a Cesena gli attori, tra cui anche Lodo Guenzi, si trasferiranno in Ungheria e in Romania. La diffusione della pellicola è prevista per la primavera del 2020.