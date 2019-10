Cesena, Rino Foschi rapinato del Rolex in centro

CESENA. È tornata a colpire, a due passi dal centro e in pieno giorno, una delle predatrici di orologi da polso di lusso. La vittima è un personaggio molto noto in città: Rino Foschi, 73enne direttore dell’area tecnica del Cavalluccio per quasi 5 anni, dal 2013 fino al fallimento societario dell’estate 2018, a parte un breve intervallo. Gli è stato strappato il Rolex in via Pola, vicino alla sua abitazione. È accaduto domenica, intorno alle 12.30.

