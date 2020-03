Cesena: Raf e Tozzi rinviati in autunno

CESENA. A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, è stato rinviato in autunno il tour di Raf e Umberto Tozzi. La nuova data del tour è pertanto fissata il 12 novembre al Nuovo teatro Carisport di Cesena (recupero del concerto inizialmente previsto il 7 marzo e già posticipato al 16 maggio). I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma www.fansale.it. Info: www.friendsandpartners.it