Cesena, quinto decesso per il focolaio Covid della San Lorenzino

Continua lo stillicidio dei morti per il focolaio della clinica San Lorenzino.

Le statistiche quotidiane segnalano un altro decesso per il Covid. La morta è una 91enne residente a Cesena, che era ricoverata al reparto infettivi dell’ospedale di Forlì, e che ha contratto il virus nel focolaio che si è propagato nei giorni scorsi alla clinica San Lorenzino. È la quinta persona deceduta di questo gruppo di positivi ed è la più anziana: i cinque morti vanno dagli 82 ai 91 anni ed essendo ricoverati in clinica, vista anche l’età, avevano problemi di salute. Come nuovi contagiati, ieri nel comprensorio cesenate ne sono stati registrati altri 24, che portano il totale dall’inizio a 21.851. I nuovi positivi sono residenti 13 a Cesena, 3 a Cesenatico e 3 a Gatteo, 2 a San Mauro Pascoli e 1 ciascuno a Gambettola, Longiano e Roncofreddo. Il comprensorio cesenate rimane intanto con nessun ricoverato in terapia intensiva.