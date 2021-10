Cesena, premio Malatesta Novello: ecco come segnalare i candidati al Comune

Una giornata particolare per Cesena e per i cesenati. Sabato 20 novembre torna, come da tradizione, l’appuntamento annuale con il Premio Malatesta Novello – Città di Cesena, un appuntamento atteso da tutti i cesenati e che per sua natura relaziona passato e presente nel nome della città e delle eccellenze che hanno promosso il territorio. Questa quindicesima edizione è dunque pronta a donare alla comunità tre nomi meritevoli che attraverso le arti e la conoscenza hanno rappresentato la città in Italia e nel mondo. Istituito nel 2007, il prestigioso riconoscimento conferito dall’Amministrazione comunale nasce come omaggio di stima, esclusivamente di prestigio morale, da attribuire a persone, cesenati per nascita o residenza o che abbiano operato a favore della città e che si siano distinte per la loro opera meritoria in campo sociale, culturale, artistico, scientifico, sportivo ed economico.



“Il 20 novembre – commenta l’Assessore alla Cultura Carlo Verona – rappresenta per tutti noi cesenati una data importante che appartiene per sua natura alla storia della città. È per questa ragione che il Premio intitolato al Signore che ha donato a Cesena la magnifica Biblioteca, dopo l’edizione 2020 organizzata in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria nel Chiostro di San Francesco, torna nella Biblioteca Piana della Malatestiana rivolgendosi principalmente ai cittadini, veri protagonisti di questa preziosa manifestazione. Anche quest’anno infatti, come previsto dal Regolamento, tutti i cesenati potranno proporre la candidatura di un concittadino motivandola. Si tratta di una formula adottata dalla tredicesima edizione del Premio e che riproponiamo con estremo piacere”.

La quindicesima edizione, la cui cerimonia di premiazione si terrà sabato 20 novembre nella Sala Piana della Biblioteca Malatestiana, vedrà riproposta la stessa formula. I cittadini potranno dunque candidare il nome di un personaggio che ha dato lustro alla nostra città in Italia o nel mondo e successivamente questi nomi saranno presi in considerazione dalla Giuria del Premio presieduta dal Sindaco Enzo Lattuca e composta dai giurati Giancarlo Cerasoli e Paola Errani. In ogni edizione vengono premiate fino a tre persone per le categorie relative all’impegno nella città di Cesena, nel mondo (portando quindi lustro alla città) e alla memoria. Nel 2020 l’ambito riconoscimento è stato assegnato a tre professionisti della moda, della medicina e della ricerca scientifica: si tratta di Francesca Bellettini, di Marcello Ceccaroni e di Alberto Sensini.



La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta sul canale 11 di TR24 e sulla pagina Facebook del canale televisivo a partire dalle 20,30.

Tutti i cesenati potranno esprimere la propria preferenza da oggi fino alla mezzanotte di domenica 7 novembre compilando il modulo pubblicato sulla homepage del sito del Comune di Cesena (http://www.comune.cesena.fc.it/home) e reperibile sulle pagine Facebook del Comune e della Biblioteca Malatestiana.