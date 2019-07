Cesena, Pete Doherty e i Puta Madres ad "Acieloaperto"

CESENA. Tra la bellissima Rocca Malatestiana di Cesena e la suggestiva Villa Torlonia di San Mauro Pascoli sono passati in questi anni artisti come Eels, Calexico, Xavier Rudd, Belle and Sebastian, Mark Lanegan, Niccolò Fabi o Gogol Bordello. A portarli in Romagna l’associazione culturale Retro Pop Live con la rassegna Acieloaperto, che questa sera a Cesena presenta l’artista inglese Peter Doherty con la sua nuova band The Puta Madres.

Un progetto nato nel 2016

Dopo The Libertines e Babyshambles, l’inesauribile vena creativa di Pete Doherty ha trovato nuovo sfogo: il progetto The Puta Madres è nato nel 2016 durante un tour dei The Libertines nell’America del Sud, e mira a ricercare un sound garage rock caratteristico delle prime avventure musicali di Doherty, mediato però da una maggiore raffinatezza dei suoni derivata dalle numerose esperienze artistiche del frontman.

Classico artista “maledetto”, spesso sui giornali più per fatti di cronaca che per la sua musica, Doherty (nato a Hexham, in Inghilterra, nel 1979) è conosciuto ai più soprattutto per le sue dipendenze dalle droghe e per la sua relazione tormentata (e finita) con la modella Kate Moss.

La band che lo accompagna è composta, oltre che da Doherty, dal chitarrista Jack Jones (membro anche dei Trampolene), dalla tastierista Katia DeVidas, dal violinista Miki Beavis, dal bassista Michael “Miggles” Bontemps e dal batterista Rafa.

Il disco

Anticipato dal singolo “Who’s been having you over”, il disco di debutto dei Puta Madres – uscito ad aprile – è stato registrato nel corso di una settimana in un piccolo villaggio di pescatori in Francia. Doherty ne ha parlato descrivendolo come «un devastante ritratto intimo d’amore, perdita e smarrimento».

Quella di stasera è l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni dell’album, insieme al grande repertorio dell’artista con i successi dei The Libertines, dei Babyshambles e della sua carriera solista.

La line-up della serata

In apertura si esibiranno Cosmetic, Manuel Pistacchio e Veronica Rambelli, vincitrice della 4ª edizione del contest Youth of tomorrow.

Ad agosto

Il programma di Acieloaperto proseguirà ad agosto a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli: Easy Star All-Stars sabato 3, e un mini festival di musica italiana con Nu Guinea, Eugenio in Via Di Gioia e Claver Gold domenica 18.

Biglietti a € 27. Info: 339 2140806