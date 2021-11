Cesena, per Natale la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza della Libertà

Cesena ha reso note le iniziative in vista del Natale 2021, con l’obiettivo di creare un’atmosfera festosa. Il salotto cittadino di Piazza della Libertà sarà arredato da una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e lungo le principali vie del centro transiterà il trenino di Babbo Natale con tappa al presepe di Piazza Giovanni Paolo II e capolinea in Piazzetta Amendola dove anche quest’anno svetterà il grande abete luminoso. Ma non finisce qui. Animazioni originali coloreranno le strade del centro città tra renne e babbi Natale che nelle giornate di festa, fra un acquisto e l’altro, incanteranno i cittadini con giochi di luce e sorprese

In vista delle prossime festività, con particolare riferimento al periodo che si estende da mercoledì 8 dicembre a giovedì 6 gennaio, l’Amministrazione comunale si appresta a definire il calendario di iniziative, ma non prima di aver selezionato progetti e proposte di animazione per i quali stanzia ulteriori 30 mila euro.

“Manca poco al Natale – commenta l’Assessore allo Sviluppo Economico Luca Ferrini – e con lo scopo di offrire una programmazione di animazione, spettacolo e intrattenimento di qualità su tutto il territorio, dal centro ai quartieri, a partire da oggi imprese ed enti del Terzo settore locali possono presentare il proprio progetto rispondendo all’Avviso pubblico comunale. Così come emerso dal confronto con le Associazioni di categoria nel tavolo di programmazione ‘InCesena’, le iniziative dovranno essere orientate all’animazione del centro e delle periferie cittadine, al fine di arricchire ulteriormente l’offerta aggregativa, di spettacolo e degli allestimenti a tema natalizio. A questa ricca programmazione che definiremo a partire da oggi, anche attraverso un incontro con tutti i soggetti interessati al bando, si aggiungeranno le aperture straordinarie dei negozi e le singole iniziative tematiche delle attività commerciali”.

In relazione alla serata del 31 dicembre invece l’Amministrazione comunale è al lavoro per presentare un’iniziativa che coinvolgerà in un’unica grande festa tutta la cittadinanza in Piazza del Popolo. “Il ricco calendario di iniziative – prosegue l’Assessore – ci accompagnerà fino all’ultima notte dell’anno, in occasione della quale proporremo alla città uno spettacolo a cui stiamo lavorando e che presenteremo a fine mese, per proseguire fino all’Epifania con animazioni e spettacoli che valorizzeranno in modo innovativo l’intero territorio comunale”.

Per proporre il proprio progetto di animazione e fare richiesta di contributi, che copriranno fino al 70% della spesa complessiva, i soggetti devono presentare domanda entro le ore 23,59 di sabato 27 novembre. Per tutte le informazioni e per compilare la domanda: https://www.comune.cesena.fc.it/contributi-natale2021.