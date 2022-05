Cesena, “Ortando in città”: gli iscritti sono già 180

Prosegue a gonfie vele, tra riconferme e attese novità, la seconda edizione del contest “Ortando in Città”, il progetto sulle aree ortive di Cesena promosso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il comitato per gli orti di Quartiere e l’Istituto tecnico-agrario “Garibaldi/Da Vinci” e coordinato da Villaggio Globale Ravenna. Nel corso di queste settimane si sono tenuti alcuni incontri tecnici di approfondimento ma gli appuntamenti con gli ortolani non finiscono qui. Il prossimo momento di incontro è in programma per giovedì 19 maggio alle ore 16 presso l’area ortiva del Quartiere Cesuola. In questa occasione i tecnici di Bioplanet si concentreranno sulla difesa biologica con insetti utili. Successivamente, nel mese di giugno, si terranno altri due appuntamenti di formazione sull’orto biologico e sull’orto plastic free con pacciamatura naturale.

Confronto, socialità e vivere insieme. Anche questa seconda edizione prende forma nel segno della vera vocazione delle circa 500 aree ortive comunali messe a disposizione dei pensionati di Cesena. Come richiesto dal Comitato Organizzativo, il concorso, in considerazione delle tempistiche legate alla coltivazione delle aree ortive, è stato lanciato a metà febbraio, lasciando agli interessati la possibilità di potersi iscrivere fino al 15 maggio . Fondamentale in questo senso risulta la collaborazione del Comitato organizzativo e dei referenti delle aree ortive per la promozione dell’iniziativa e il coinvolgimento attivo degli assegnatari. La premiazione, così come avvenuto nel 2021 nella cornice dei Giardini pubblici, si svolgerà entro fine estate solo dopo che la Giuria avrà valutato le aree ortive in gara.

Quest’anno inoltre la collaborazione del progetto si è estesa ulteriormente sul territorio: all’Istituto agrario “Garibaldi/Da Vinci”, si aggiunge ad oggi anche Scarpellini Garden, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa offrendo a tutti gli iscritti al concorso, al momento 180, una tessera sconto spendibile fino ad agosto 2023.

CHI PUÒ PARTECIPARE Possono iscriversi al concorso i singoli assegnatari degli orti delle aree ortive di Quartiere del Comune di Cesena. Ogni assegnatario iscritto potrà contribuire al punteggio della singola area ortiva di Quartiere presentando anche un solo prodotto particolarmente bello e grande tra quelli in gara oppure coltivando nel proprio orto altre varietà di prodotti (i criteri di valutazione sono specificati sul sito dell’ente). Invitiamo tutti ad iscriversi al concorso tramite il sito del Comune (http://www.comune.cesena.fc.it/ortando).