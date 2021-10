Cesena, nuovo video della coop Controvento

È appena uscito un nuovo documentario realizzato dalla cooperativa Controvento di Cesena

dedicato al patrimonio naturalistico romagnolo. Il video, della durata di trentacinque minuti,

narra il percorso compiuto dal fotografo e videomaker Mathieu Goradesky alla scoperta del

Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Un viaggio lungo un anno, i cui contenuti si

sviluppano attorno ai risultati delle ricerche che studiosi delle diverse discipline hanno

compiuto per spiegare la genesi, la geologia, la vita animale e vegetale e le vicende storiche e

culturali di una straordinaria realtà geologica e ambientale, unica in Italia. Il documentario

“La via del gesso: un cammino fuori e dentro l’anima di un parco” è impreziosito dalla

poesia delle immagini naturalistiche, fissate dalla macchina da presa e filtrate dalla sensibilità

del fotografo Mathieu Goradesky, che ne ha curato regia, riprese e montaggio. Tessono la

trama del video le inquadrature di persone in cammino nei diversi ambienti del parco: “Ho

voluto mettere in rilievo la lentezza del camminare e la possibilità che essa offre di incontrare

il territorio, che qui è costituito da grotte, antiche cave, animali elusivi e profumi di erbe

officinali. Ho ritenuto importante, con queste immagini, dare spazio all’aspetto emotivo,

perché è ciò che conduce il visitatore a ricongiungersi con un habitat dal quale è escluso nella

vita quotidiana” racconta Goradesky. Il documentario è stato realizzato per l’Ente di Gestione

per i Parchi e la Biodiversità – Romagna nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale Regione

Emilia Romagna 2014-2020 per valorizzare e promuovere una fruizione del territorio

sostenibile, rispettosa e capace di offrire conoscenza a chi ne percorra i sentieri. Un modello

virtuoso in un momento storico in cui si assiste a un rinnovato interesse per gli spazi naturali,

che li rende più che mai preziosi e fragili. Il documentario è visibile per tutti alla sezione video

del sito dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.