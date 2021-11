Cesena, nuovo incontro sulla Portaccia di Sant’Agostino e l’ex scuola elementare di Diegaro

Prosegue l’attività di co-progettazione tra l’Amministrazione comunale di Cesena, i cittadini e le associazioni per la riattivazione della Portaccia di Sant’Agostino e dell’ex Scuola elementare di Diegaro. Il terzo appuntamento con i workshop di co-progettazione è previsto per giovedì 4 novembre, alle ore 17,30, per mettere a punto il piano di utilizzo temporaneo degli spazi a disposizione relativo al primo anno di attività e per definire rispettivamente responsabilità e impegni dei proponenti e dell’Amministrazione. L’incontro si terrà presso la Sala del Consiglio del Municipio. “Avanti, c’è spazio!” intende sperimentare con i cittadini forme di riuso e riattivare due immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale attualmente inutilizzati: la ex scuola elementare di Diegaro, frazione di Cesena e la Portaccia di Sant’Agostino. Il progetto del Comune di Cesena vede l’adesione di un ampio partenariato di associazioni locali nel tavolo di negoziazione, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, facilitato da Kcity e Planimetrie Culturali.