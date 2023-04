Cesena, naturopata in tour in tutta Italia con il suo van – studio

La naturopatia va in tour in un viaggio estivo verso il benessere. Nel suo personalissimo e creativo modo di interpretare la professione Linda Togni, 36 anni, cesenate naturopata e viaggiatrice olistica associata a Confartigianato Cesena, prosegue nella sua avventura imprenditoriale con nuove proposte. Da oltre un anno ha acquistato un van denominato Kiin Colibrì attrezzandolo come studio mobile con lettino per trattamenti, scrivania, desk per computer e ha messo a disposizione servizi e consulenze olistiche anche online. Ora il Van-studio mobile si appresta alla novità di un tour estivo.

«Negli ultimi anni – spiega la naturopata – ho accompagnato e sostenuto dal vivo e online più di mille anime aiutandole a realizzare il loro obiettivo di armonia, benessere e energia. Ho scelto di installare il mio quartiere operativo in un van itinerante riscuotendo gradimento da parte di chi si affida alla mia consulenza. Era da tre anni che lavoravo al progetto ma è subentrato il Covid che ha fatto slittare l’avvio a un anno fa. Ora, come naturale prosecuzione della mia avventura professionale, ho deciso di unire la mia professione e la passione per i viaggi esperienziali creando un’iniziativa unica nel suo genere in Italia. Si tratta di un tour olistico dedicato al benessere femminile. Nel mese di giugno infatti sarò in viaggio con il mio van-studio con tappe dal lago di Garda alla Puglia».

«Nelle tappe del tour-evento – aggiunge Linda Togni – sarò presente con il mio van – studio presso strutture che condividono la mia missione olistica e durante la mattinata sarà possibile accedere nel mio studio a sessioni uno a uno di riflessologia plantare con aromaterapia integrata per il riequilibrio psicofisico ed energetico e di riequilibrio energetico femminile con trattamenti per il benessere del grembo. Nel pomeriggio e in serata invece sono previsti eventi olistici ed esperienziali attraverso pratiche di riconnessone con la natura e meditazione, concerti e bagni sonori, sessioni dedicate al benessere femminile e al risveglio dei cinque sensi».

«Il mio obiettivo – rimarca la naturopata – è che il viaggio olistico del mio van-studio intercetti quante più persone interessate a vivere un’esperienza di riacquisiamo e del benessere totalizzante. I mesi estivi di vacanza sono ideali per riappropriarsi del benessere psicofisico e la mia proposta di naturopata portata in tour vuol offrire un’opportunità a contatto con la natura, tra verde, pace e spazi ampi».

Commenta il gruppo di presidenza di Confartigianato:«L’esperienza professionale della nostra naturopata Linda Togni è un esempio virtuoso di impresa sostenibile e innovativa nel settore del benessere che porta e alimenta valore artigiano all’interno della categoria».