Cesena, morto in monastero don Carlo ordinato sacerdote a 75 anni

CESENA. Lo aspettavano alla Basilica del Monte per la preghiera del Mattutino, alle 5.30 di domenica. Invece don Carlo Veronese non è potuto arrivare, perché un malore lo ha stroncato nella sua stanza in monastero. Originario di Piove di Sacco, in provincia di Padova, aveva 77 anni. Era stato ordinato sacerdote solo l’8 settembre 2018, dal vescovo Douglas Regattieri, proprio nell’abbazia, dopo avere festeggiato il 75° compleanno. Don Carlo aveva studiato lingue e aveva lavorato in Svizzera come insegnante di economia turistica per 23 anni, prima di tornare in Italia e proseguire l’attività di docente per altri 15 anni. Qui era maturata la sua vocazione e il 4 gennaio 1997 era stato ordinato diacono permanente nella diocesi di Padova. Da qualche anno era oblato regolare di San Benedetto nella comunità di Santa Maria del Monte, quale sacerdote incardinato nella diocesi di Cesena-Sarsina. Data e ora dei funerali non sono ancora state fissate.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: