Un gravissimo lutto per Claudio Mantovani, storico portiere del Cesena degli anni 70. E’ scomparsa a 66 anni Simonetta Scala, moglie cesenate dell’ex portiere mantovano. I funerali si svolgeranno venerdì 15 alle 11 nel Centro Parrocchiale di San Giorgio Bigarello (in provincia di Mantova), quindi si proseguirà per il cimitero di Cesena.