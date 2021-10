Cesena, modifiche alla viabilità in via Dismano

Da questa mattina fino a giovedì 21 ottobre la viabilità in Via Dismano subirà alcune modifiche temporanee. Nello specifico, al fine di consentire l’esecuzione in piena sicurezza dei lavori di realizzazione del nuovo manto di usura su tutta la carreggiata da Via Carlo Urbani al civico 331, è stato istituito un senso unico alternato a vista o con semafori, con relativo restringimento della carreggiata. Il cantiere sarà indicato dalla segnaletica di lavori in corso, preavviso, prudenza, di direzione, deviazione e indicazione, posizionata lungo il tratto stradale dalla ditta Unione Asfalti Srl di Forlimpopoli.