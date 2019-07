Cesena, Modesto si presenta: "Vogliamo far crescere i giovani" - VIDEO

CESENA. Presentato questa mattina nella sala stampa dello stadio Manuzzi il nuovo allenatore del Cesena, Francesco Modesto. "Cesena per me è una grande occasione, un'opportunità non importante: di più. Sono contento di lavorare un uno degli stadi più belli d'Italia - ha detto il nuovo tecnico bianconero -. Il Manuzzi è un muro con gente dappertutto, che ti si attacca al collo quando giochi".

Sul tipo di gioco del Cesena che verrà Modesto ha le idee chiare.

"Mi piace un calcio propositivo e offensivo, vogliamo fare crescere i nostri giovani e il primo obiettivo sarà il mantenimento della categoria".