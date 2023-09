Cesena, mobilità sostenibile: in settembre è tempo di rimettersi in bici

Settembre è il mese dedicato alla mobilità. In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico e delle attività sportive le famiglie riorganizzano gli spostamenti al fine di massimizzare i tempi e di raggiungere scuola e impianti sportivi nel minor tempo possibile. A questo proposito, grazie alla fitta rete di piste ciclabili che attraversa la città (ben 101 chilometri), in molti scelgono di spostarsi in bici lasciando l’auto parcheggiata sotto casa. È questo, ad esempio, il caso dei 468 cesenati aderenti al progetto comunale bike to work, il cui obiettivo principale è la disincentivazione all’uso del mezzo privato, promuovendo l’utilizzo della biciclettae di altremodalità di trasporto rispettose dell’ambiente,che fino allo scorso 20 agosto hanno pedalato per 373.953 chilometri garantendo un risparmio di 51.000 kg di CO2. Alcuni di loro inoltre hanno registrato in media 1.126 chilometri al mese, un risultato straordinario. Registra inoltre una crescita notevole anche il servizio di trasporto pubblico a chiamata “BusSì” con una media di 40 passeggeri a settimana su ciascun versante (Est ed Ovest).

Attuare misure efficaci per una mobilità sempre più sostenibile. “Nel corso di questi anni – commenta l’Assessora alla Mobilità Sostenibile e alla Viabilità Francesca Lucchi – abbiamo incrementato i servizi di trasporto pubblico favorendo forme di spostamento leggere e integrate, per tutta la famiglia, e con un impatto ambientale ridotto. In collaborazione con i Quartieri, con le associazioni locali che operano in questo ambito, con le aziende del territorio, gli istituti scolastici e il Campus universitario, abbiamo rivoluzionato la mobilità cercando di rispondere a tutte le esigenze e di proporre un’alternativa valida all’utilizzo dell’automobile, a cui, in determinate situazioni, non è possibile rinunciare. Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti dal progetto Bike to Work concluso quest’anno in anticipo grazie al superamento dell’obiettivo da parte degli utenti aderenti. Si tratta – prosegue l’Assessora – di un percorso in divenire che dovrà completarsi con l’introduzione di ulteriori servizi, come la Velostazione, e l’estensione della rete ciclabile cittadina nell’ambito della Bicipolitana. La Settimana europea della Mobilità Sostenibile, che si celebra da sabato 16 a venerdì 22 settembre, ci dà l’occasione per fare il punto sul lavoro fatto e sul prossimo futuro. Una graduale trasformazione della città verso una mobilità sostenibile cammina sulle nostre gambe e, come Amministrazione, siamo impegnati ad accompagnare questo processo insieme ai cittadini”.

Sono 66 le aziende e ben 9 i circoli e istituti scolastici di ogni ordine e grado che hanno aderito al progetto comunale “Bike to work”. Il mondo scolastico inoltre è alla base del successo di “Piedibus”, una forma alternativa e sostenibile di trasporto pubblico, rappresentato da una carovana di bambini che si sposta, partendo in sicurezza da determinati punti di ritrovo alla presenza di volontari dell’associazione, nel tragitto verso e in uscita dalla scuola. Nella rete “piedibus” sono 7 le associazioni attive, 22 i plessi scolastici coinvolti, 33 le linee attivate fino ad oggi, 319 le bambine e i bambini “passeggeri”, 128 i genitori volontari accompagnatori.