Cesena, marciapiedi e bordi strada dissestati: lavori in 5 punti critici

Investimento da 150.000 euro per il progetto di ripristino dei marciapiedi approvato dalla Giunta comunale. Le strade interessate dai lavori, che saranno realizzati nella primavera prossima, sono via Violone di Gattolino, nel Quartiere Ravennate, via Malatesta Novello, da Porta Montanara a via Garampa, nel Centro urbano, le vie Spoleto e Frassati, nel Valle Savio, e viale Oberdan Guglielmo, al Fiorenzuola.

“Gli interventi da realizzare – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – consistono in opere di manutenzione su strutture esistenti e riguardano il ripristino di alcuni tratti stradali e di marciapiedi danneggiati dalle radici degli alberi e il ripristino, con relativo risanamento, dei tratti di strada ammalorati. Inoltre, in alcuni casi si procederà con opere di conservazione del patrimonio stradale con fornitura di materiali lapidei. Questo progetto redatto dai tecnici comunali e approvato in Giunta ci dà la possibilità di intervenire con opere rilevanti di riqualificazione che comporteranno interventi volti a migliorare l’aspetto e la percorrenza di diverse strade comunali. In questo senso è prioritario intervenire lungo le fasce di carreggiata interessate dai rigonfiamenti causati dalle radici eliminando in questo modo qualsiasi tipo di situazione che non garantisce la sicurezza degli utenti della strada, dai pedoni ai motociclisti”.