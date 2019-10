Cesena, via libera alla rotatoria di Borgo Paglia

La Giunta ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione della rotatoria di Borgo Paglia, nel tratto stradale tra l’intersezione della via Romea e l’uscita/entrata della E45 (Cesena Sud), per un ammontare complessivo di 1 milione di euro. La spesa coprirà anche i lavori per la realizzazione di una strada di servizio per i residenti e le attività presenti in zona, per le aree di sosta e il verde pubblico. “L’opera – commenta il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – riveste carattere di urgenza in quanto assolutamente necessaria al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell’incrocio interessato. Come già detto, l’avvio dei lavori è previsto dopo la conclusione della fase di gara, ed è dunque prevedibile che possa avvenire nel secondo trimestre 2020 per una durata di 10/12 mesi”.

È proprio restando sul fronte della sicurezza stradale che l’Amministrazione comunale si concentrerà con un particolare investimento che andrà a finanziare la seconda parte del pacchetto dei lavori che prevede l’installazione di 3 telecamere, una di normale sorveglianza con visione a 360° e due di lettura targhe, all'ingresso della E 45, a Borgo Paglia.