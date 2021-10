Cesena, lavoro e adolescenti: il Comune cerca due educatori. Come presentare la domanda

L’Educativa di Strada entra nel vivo con la ricerca, da parte del Comune di Cesena, di due esperti di attività sociali che dovranno rapportarsi con gli adolescenti e i giovani del territorio imparando a conoscerli e organizzando insieme attività e momenti di integrazione. Si tratta di un servizio rivolto principalmente a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi naturali di ritrovo, finalizzato a costruire una relazione significativa tra i componenti del gruppo e gli educatori basata sull’ascolto, anche attraverso l’organizzazione di iniziative co-progettate e finalizzate a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio e ad aumentare l’autonomia. “Attraverso il Progetto Giovani comunale – commenta l’Assessora alle Politiche giovanili Carmelina Labruzzo – ricerchiamo operatori sociali di strada, un uomo e una donna, che svolgeranno attività di prevenzione, assistenza e recupero sociale in favore di gruppi di adolescenti e giovani che possono trovarsi anche in situazione di rischio di emarginazione sociale. A questi esperti, che lavoreranno con Asp Cesena Valle Savio, sarà richiesto di svolgere attività di mediazione relazionale, che è per sua natura molto delicata se rapportata agli adolescenti. I ragazzi e le ragazze che vivono questa particolare fase della vita hanno bisogno di figure di riferimento di cui possono fidarsi per aprirsi e per affrontare tematiche che meritano attenzione. I due operatori inoltre si confronteranno con agenzie educative e altre realtà presenti sul territorio, per esercitare la prevenzione primaria e secondaria rivolta in particolare ai giovani”. Si ricorda inoltre che sempre per rafforzare il percorso dell’Educativa, in termini di relazione e inclusione, l’Amministrazione comunale lo scorso febbraio ha aderito al bando ministeriale “Educare in Comune” con l’obiettivo di creare nuovi interventi rivolti ai giovani dagli 11 ai 18 anni.

Come presentare la domanda

Partecipazione a momenti formativi realizzati anche con la collaborazione dell’Università di Bologna e il Campus di Cesena; mappatura dei gruppi informali di adolescenti e giovani presenti sul territorio; contatto e relazione anche a carattere continuativo con i gruppi di adolescenti; progettazione di interventi e attività rivolti ai gruppi di adolescenti, con il coinvolgimento anche di Enti e Associazioni del terzo settore; orientamento e accompagnamento di adolescenti verso servizi educativi o di cura del territorio. Sono queste alcune dei compiti che saranno affidati ai due professionisti individuati. Sul sito di Asp Cesena-Valle Savio è reperibile l’avviso pubblico per cercare le figure che si occuperanno di realizzare attività rivolte ai gruppi informali di giovani presenti in città.

È possibile presentare domanda fino a martedì 16 novembre. Per ulteriori informazioni consultare il sito di Asp Cesena Valle Savio all’indirizzo https://www.aspcesenavallesavio.eu/.