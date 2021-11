Cesena, lavori in via Dismano fino al 30 novembre

Fino al 30 novembre la viabilità in Via Dismano subirà alcune modifiche temporanee. Nello specifico, al fine di consentire l’esecuzione in piena sicurezza dei lavori di asfaltatura del tratto stradale che si estende dalla rotonda di Torre del Moro alla rotonda Saragat (compresa), sono stati istituiti un senso unico alternato regolato da movieri o semafori e un divieto di sosta con rimozione, valido per l’intera giornata. Gli interventi in corso, a cura della Ditta Costruzione Sear Spa, saranno indicati da un’apposita segnaletica di deviazione, pericolo e indicazione.