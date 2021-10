Cesena, lavori in corso: cambia la viabilità in Via Montiano e in Via Casalbono

Da ieri fino a mercoledì 3 novembre, la viabilità in Via Montiano subirà alcune modifiche temporanee per consentire l’esecuzione di alcuni lavori. Nello specifico, al fine di realizzare una rampa per persone con disabilità per la salita e la discesa dai marciapiedi, di fronte al civico 2104 di Via Montiano, a Calisese, è stato istituito un restringimento di carreggiata con apposito divieto di sosta valido su entrambi i lati per l’intera giornata. I lavori, eseguiti dalla Ditta Sear Costruzioni Spa, sono indicati dalla segnaletica di lavori in corso, preavviso, prudenza, di direzione, deviazione e indicazione, posizionata lungo il tratto stradale dalla ditta stessa.

Sempre nella giornata di ieri sono stati avviati i lavori di fresatura e ripavimentazione con tappeto d’usura in Via Casalbono. Per consentire l’apertura del cantiere, che sarà in corso fino a venerdì 5 novembre, sono state introdotte alcune modifiche alla viabilità. Nel dettaglio, lungo l’intera estensione del tratto stradale sono stati istituiti un senso unico alternato e un divieto di sosta valido su entrambi i lati per l’intera giornata. Anche in questa caso, la ditta esecutrice – si tratta della Pesaresi Giuseppe Spa di Rimini – ha posizionato la segnaletica di lavori in corso.