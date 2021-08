Cesena, lavori idraulici per la sicurezza del fiume Savio

Proseguono i lavori per garantire la sicurezza idraulica del bacino del fiume Savio. Dopo l’avvio degli interventi, nelle scorse settimane, nei territori dei comuni dell’Alta vallata del Savio, la manutenzione va ora avanti anche nel territorio di pianura. Oltre allo sfalcio degli argini, nel tratto a monte del Ponte Vecchio fino alla centrale idroelettrica Brenzaglia nel comune di Cesena, sono previsti la rimozione dei tronchi presenti nell’alveo e il taglio selettivo di alcuni alberi che, in caso di piena, potrebbero occludere le arcate dei ponti a valle, mettendo a rischio il centro dell’abitato e in particolare il quartiere Ippodromo. Nell’ambito dell’intervento sarà inoltre ripristinato un tratto di sentiero naturalistico all’interno del “Parco Naturale del fiume Savio” che è attualmente impraticabile a causa di una frana. Il sentiero fa parte del “Cammino di San Vicinio”, un percorso storico-naturalistico-spirituale che si sviluppa in maniera circolare da Sarsina alla Toscana. Avviati anche i lavori di sfalcio della vegetazione ingombrante e di sistemazione degli argini sui fiumi Montone, Rabbi, Ronco e sui torrenti Bevano e Ausa nei territori di quattro Comuni romagnoli. Gli interventi sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con 180.000 euro e sono realizzati a cura del Servizio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.