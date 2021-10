Cesena, la strada per Cesenatico è piena di buche: «Schegge come proiettili verso le case»

La via Cesenatico continua ad essere oggetto di lamentele da parte degli automobilisti, soprattutto tra i pendolari che quotidianamente si devono spostare per lavoro tra l’entroterra e la riviera (e viceversa). Il tratto nella fotografia è quello che taglia il centro di Macerone. Con buche pericolose non soltanto per cerchioni dei veicoli ma anche per i pedoni e le abitazioni. “A volte le nostre case vengono raggiunte da schegge di bitume lanciate a velocità da proiettile”.