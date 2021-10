Cesena, la storica palestra Spinelli “Ex Gil” resta a disposizione degli studenti delle superiori

Per i prossimi tre anni, ovvero fino al 2024, gli spazi al primo piano della palestra “G. Spinelli – Ex Gil) di Via Natale Dell’Amore 17, continueranno ad essere utilizzati dagli studenti che frequentano le Scuole secondarie di Secondo grado di Cesena. Con una Delibera di Giunta infatti l’Amministrazione comunale ha confermato la concessione gratuita temporanea dei locali – con relativi spogliatoi – alla provincia di Forlì-Cesena. L’impianto, storicamente utilizzato dalle scuole della città per lo svolgimento delle attività di educazione fisica nel corso dell’orario scolastico e sulla base di precise disposizioni didattiche, è concesso annualmente in uso anche alle associazioni sportive in orari extrascolastici (mediante apposita procedura pubblica).

La disposizione comunale rientra nell’ambito della convenzione per l’uso di impianti sportivi annessi ai plessi scolastici provinciali per l’attività sportiva amatoriale e dilettantistica nel territorio di Cesena, tra la Provincia e il Comune.

Nel 2018 l’Amministrazione comunale ha posizionato la targa che ha di fatto completato l’iter di intitolazione della palestra al maestro Gino Spinelli. Nato nel 1893 e morto il 19 settembre 1958, Spinelli da giovanissimo ha coltivato la sua passione per lo sport. È lo stesso Sergio Zavoli a riportare che fu proprio Renato Serra, già bibliotecario della Malatestiana, a suscitare in lui il primo interesse per lo sport, facendogli disputare con gli amici gare di corsa in piazza Bufalini. La centralità del maestro Spinelli nel mondo sportivo cesenate – e in particolare per l’atletica leggera – è confermata anche dal fatto che, per onorare la sua memoria, fu intitolata “Trofeo Gino Spinelli” la preolimpionica di atletica organizzata dalla Polisportiva Rumagna nell’aprile del 1960 allo stadio di Cesena. La primissima intitolazione a Gino Spinelli della palestra ex Gil risale all’inizio degli anni Settanta.