Cesena, la mappa solidale: un qr code per conoscere i centri di accoglienza

Reperire informazioni e raggiungere i luoghi da oggi è più facile. È infatti possibile esplorare la mappa solidale cittadina attraverso il QR CODE (http://www.comune.cesena.fc.it/mappasolidale) reperibile presso il Municipio, Asp Cesena-Valle Savio e in tutti i luoghi che fanno parte della rete. Grazie a questa nuova possibilità i cittadini, e tutti coloro che lo vorranno, potranno meglio orientarsi. Questa mappa infatti è uno strumento di inclusione e di prossimità utilissimo anche e soprattutto a tutti i senza fissa dimora che vivono in città e che in questo modo potranno rivolgersi ai servizi comunali con facilità.



Dal Centro di Ascolto alla lavanderia sociale, dagli Avvocati di Strada all’Accoglienza diurna. Spesso infatti non si conoscono tutte le opportunità offerte dal territorio e questo strumento, agevole e di facile lettura, può diventare utile sia per chi cerca un supporto concreto, sia per coloro che hanno voglia di sperimentare esperienze coinvolgenti di volontariato. La mappa dunque si presenta come uno strumento interattivo che permette a chiunque di visualizzare e selezionare i luoghi del sociale della città: Unità di strada “Via delle Stelle”, Centro stranieri, Caritas diocesana, Accoglienza nottura, Centro Servizi “Sanzio Togni”, Oltre la strada, Sportello Sociale comunale, Accoglienza diurna, Centro Interculturale “Movimenti”, Accoglienza Sant’Anna, Accoglienza “San Giuseppe”, Accoglienza “Emmanuel”, Centro di Aiuto alla vita, Il Mantello di San Martino, Associazione “Avvocato di strada”, lavanderia sociale “Oblò sul mondo”, Unità di strada Riduzione del danno, Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena.