Cesena: investito sulle strisce, grave un pedone

Incidente a ridosso del Ponte Nuovo. Un uomo di 82 anni ora è ricoverato in serie condizioni all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Il sinistro si è verificato nel cuore di due pomeriggi fa in viale Matteotti. G.C., una persona arzilla e molto sportiva a dispetto di un’età non più verde, era sul ciglio della strada, probabilmente in procinto di attraversare, nell’area di strisce pedonali che si trovano tra la farmacia ed il bar a fronte. Per cause in corso d’accertamento è finito a terra dopo l’urto con una vettura marca Chevrolet.

L’uomo ha sbattuto violentemente il volto e la testa. Quando è stato soccorso dalle ambulanze del 118 il trauma che preoccupava di più era quello ricevuto al capo, sbattuto anche ricadendo violentemente a terra sull’asfalto dopo essere stato sbalzato per circa 8 metri dal punto d’impatto. Per ripercorrere i dettagli ai fini di legge della dinamica dei fatti stanno lavorando gli uomini della polizia locale di Cesena.

Con l’ausilio dell’auto medicalizzata, l’82enne è stato trasferito all’ospedale Bufalini. Dove i primi esami svolti in pronto soccorso sembravano scongiurarne i pericoli per la vita vita. Col passare delle ore (G.C. era sotto osservazione) le condizioni dell’uomo sono però peggiorate, tanto da rendere necessario un suo ricovero nell’area intensiva del reparto di Medicina d’Urgenza. Dove ora viene tenuto sotto costante osservazione ed in prognosi riservata.