Cesena, “in quella buca posso pure parcheggiare la mia bici”

«Da appassionato di ciclismo è triste vedere come via Tessello sia in condizioni pietose. In qualche buca posso parcheggiare comodamente la bici incastrandoci una ruota». È la segnalazione di un lettore, che aggiunge: «Il nostro territorio è un potenziale paradiso per i ciclisti da tutta Europa, ma bisogna avere cura delle nostre strade, altrimenti verremo sorpassati regolarmente da altri Paesi meno belli del nostro, ma con una sensibilità diversa sulla sicurezza».