Cesena, il tipo di corso che… manga: imparare l’arte del fumetto giapponese

Il mondo manga presto sarà protagonista a Cesena. È in partenza un corso sulla letteratura a fumetti del Sol Levante: ben sei appuntamenti promossi dall’Associazione culturale Barbablù che si svolgeranno tutti i lunedì, alle 16,30, in Biblioteca Malatestiana. Le lezioni, rivolte ad aspiranti creativi di età compresa tra 14 e 25 anni, rappresentano un’occasione unica, ad accesso gratuito, che consentirà ai giovanissimi di scoprire le specificità di un linguaggio unico nel suo genere per segno e impronta culturale.

“Manga” è un termine giapponese che indica la letteratura disegnata. A partire dagli anni ’50 è diventato uno dei settori principali nell’industria editoriale giapponese oltrepassando ben presto i confini del Paese e diffondendosi in tutto l’Occidente. “Il corso – commenta Elisa Rocchi di Barbablù – si rivolge a quanti vogliano approfondire lo stile tipico del disegno manga e scoprire come funzionano i tempi narrativi di questo tipo di letteratura. I laboratori hanno l’obiettivo di indagare le luci e le ombre di superuomini e superdonne. Il corso si concentrerà sulla capacità dei personaggi di accettare e superare i propri limiti per riscoprirsi più rinnovati e più forti. Un tema che nasce da quanto ciascuno di noi ha vissuto sulla propria pelle dal lockdown ad oggi”.

Come iscriversi

Gli esiti del percorso e i disegni dei ragazzi saranno trasformati in poster e affissi negli spazi pubblici della città. L’obiettivo è quello di creare una grande mostra a cielo aperto e di offrire ai passanti l’occasione di riflettere sul tema del superamento di ostacoli e barriere spesso auto-imposte. Il progetto è sostenuto dal Progetto Giovani del Comune di Cesena, all’interno di Idee in circolo 2021. Le attività sono realizzate in collaborazione con Biblioteca Malatestiana e Centro di Salute Mentale Ospedale Bufalini di Cesena. Il corso si rivolge a 8 partecipanti. Per accedere agli spazi della Biblioteca è necessario essere in possesso di Green Pass. Per informazioni e per iscrizioni occorre contattare l’Associazione culturale Barbablù al 3289086126 oppure scrivere a associazione.barbablu@gmail.com – www.associazionebarbablu.it.