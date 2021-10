Cesena, il parcheggio Piastra del Bufalini gratis per il personale Ausl

Il parcheggio al piano terra del fabbricato “Piastra Servizi” dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena sarà riservato e gratuito per il personale dipendente Ausl. È quanto previsto dalla nuova Convenzione che sarà sottoscritta da Ausl della Romagna e dal Comune di Cesena in relazione alla concessione delle aree stradali e di sosta all’interno del presidio ospedaliero. La decisione è stata assunta dopo che per l’intero periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19 il Comune ha provveduto a rendere gratuita la sosta in prossimità del polo ospedaliero cesenate per agevolare la sosta del personale sanitario. In seguito, Amministrazione comunale e Ausl hanno stabilito che questa misura temporanea sarebbe diventata permanente in relazione al parcheggio coperto “Piastra servizi” composto da 98 posti auto.

“Con questa nuova disposizione – commenta il sindaco Enzo Lattuca – rispondiamo primariamente a una necessità manifestata dagli operatori sanitari e del personale socio-assistenziale. I dipendenti dell’Ospedale ‘Bufalini’ sono più di un migliaio e quotidianamente si recano al lavoro riscontrando difficoltà nel reperire un posto auto. Riservando un’area del parcheggio a loro abbattiamo una criticità riscontrata da tutti coloro che arrivano da fuori città e che si spostano in auto e confermiamo dunque quanto contenuto nelle ordinanze disposte nel corso dei lockdown. Importante in questo percorso è stata l’interlocuzione con le organizzazione sindacali”.

“Questo accordo – commenta la Direzione Aziendale dell’Ausl Romagna – non risolve definitivamente il problema, ma ci consente di dare una risposta in termini di posti auto alla richiesta avanzata dai dipendenti dell’Azienda che in questo modo, a breve, potranno usufruire gratuitamente del parcheggio coperto posto al piano terra della ‘Piastra servizi’ dell’Ospedale. Attualmente sono in corso alcuni lavori di adeguamento che prevedono anche l’installazione di un sistema che delimiti l’accesso ai soli dipendenti dell’Azienda”.