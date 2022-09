Cesena, il 30 novembre torna Tedx al teatro Bonci

Finalmente il TEDx Cesena andrà in scena, dal vivo, mercoledì 30 novembre 2022, nella sede culturale più prestigiosa della città, il Teatro Bonci. Il titolo di questa edizione (già scelto per l’evento 2020 poi rimandato causa Covid) è “Opera”. Opera, come prodotto dell’ingegno dell’uomo, in un costante fermento di pensiero e azione che coinvolge diversi ambiti, tra natura, tecnologia, scienza, architettura, arte; Opera, come meraviglia che possiamo progettare e realizzare, esplorare, ammirare e amare. Ma anche Opera, come imperativo del fare e del creare, dell’operare e avere un atteggiamento attivo e dinamico nei confronti della vita.

“‘Opera’ è un concetto ricco di ispirazioni e aperto a molteplici interpretazioni – raccontano Maurizio Berti, licenziatario e curatore dell’evento, e Fulvia Venturi, co-organizzatrice – abbiamo deciso di mantenere il titolo già ideato nel 2020 perché ancor più ricco di significato, dopo due anni di pandemia: è un invito a mettersi in gioco, a scoprire connessioni tra diverse idee ed esperienze, a darsi da fare. Gli ospiti che si alterneranno sul palco ci aiuteranno a riflettere sulle capacità creative e intellettuali dell’uomo, all’opera in diversi campi della conoscenza e in varie parti del mondo: sarà interessante ascoltare le varie declinazioni del tema in diversi ambiti, ed esaltare l’opera dell’uomo nelle sue forme più variegate”.

TEDxCesena è un evento no-profit organizzato interamente da volontari secondo le regole TED (brevi talk da circa 15 minuti l’uno), con l’obiettivo di diffondere idee innovative in vari campi del sapere, dalla tecnologia alla scienza, dal design all’intrattenimento. Dopo le due edizioni “Kilometrozero”, on line nel 2020 e al Teatro Verdi nel 2021, TEDxCesena giunge alla sua quinta edizione dal vivo (più una sesta edizione on line in tempo di Covid) e conquista il palco del Bonci, aprendo le sue porte ad un pubblico sempre più numeroso.

I biglietti per l’evento saranno in vendita on line a partire da metà ottobre: oltre 600 biglietti tra platea, palchi e loggione, per non perdere la possibilità di ascoltare gli speaker dal vivo e vivere l’emozione dell’evento TEDx in prima persona.