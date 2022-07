Cesena, gli orti di via Boscone si aggiudicano “Ortando 2022”

Con le premiazioni di questa mattina ai giardini pubblici si è ufficialmente conclusa anche la seconda edizione di “Ortando in città” il concorso promosso dal Comune di Cesena. Se lo scorso anno ad aggiudicarsi i premi erano i singoli ortisti assegnatari di uno degli orti pubblici della città, quest’anno sul podio sono salite invece le aree ortive, un modo per premiare e incentivare non solo la qualità della tecnica ortiva, ma anche la partecipazione alla comunità in cui l’orto di cui si è custodi è inserito.

Premiati dal sindaco Enzo Lattuca a tutti è stata consegnata una targa in terra cotta. Sul gradino più alto del podio è salita l’area ortiva di via Boscone, che ha ottenuto dalla giuria 78 punti su 90. Si sono aggiudicati un buono sconto del 10% al consorzio agrario per ciascun iscritto, 31 sacchi, mezzo a iscritto, di pellettato e un dissuasore per le talpe.

Al secondo posto con 75 punti c’è l’area di via Salvatore D’Acquisto di Pievesestina. In questo caso il premio consiste in 16 sacchi (mezzo ad iscritto) di pellettato, e un dissuasore per le talpe.

Al terzo posto per un solo punto in meno dei secondi classificati (74), c’è l’area di via Friuli. Il premi consiste in 23 sacchi (mezzo ad iscritto) di terriccio con stallatico.

