Cesena, giovedì sera ingresso gratis per under 30 e universitari al teatro Bonci: come prenotarsi

Un nuovo meraviglioso viaggio musicale sulle tracce di Federico Fellini. Giovedì 4 novembre, alle ore 21, la Stagione d’Opera 2021/22 del Teatro “Alighieri” di Ravenna fa tappa a Cesena, al Teatro “A. Bonci” con “Il viaggio di G. Mastorna”, una coproduzione con il Teatro “A. Galli” di Rimini (dove ha debuttato con grande successo). Per l’occasione per gli under 30, e dunque per gli studenti universitari, presso le biglietterie dell’“Alighieri” e del “Bonci” sono a disposizione biglietti omaggio, che possono essere richiesti anche via mail (tickets@teatroalighieri.org / info@teatrobonci.it) allegando una copia del documento d’identità. Inoltre, ogni under 30 potrà richiedere due biglietti, fino a esaurimento posti.

“In occasione dell’avvio della stagione teatrale 2021-2022 di ERT Emilia-Romagna al Teatro ‘Bonci’ – commenta l’Assessore alla Cultura Carlo Verona – ho appurato con grande soddisfazione come Piazza Guidazzi e i portici del teatro cittadino fossero popolati anche da giovanissimi. Un ottimo segnale che sostiene la ripartenza della cultura, e dunque dell’arte teatrale, dopo le diverse sospensioni delle attività a causa della pandemia. Poter tornare in platea godendo dal vivo, e non più in streaming come abbiamo fatto nel corso degli ultimi due anni, è una occasione preziosa che non dobbiamo perdere ed è per questo che invito in modo particolare i giovani e gli studenti universitari a lasciarsi emozionare ancora dal teatro. Loro, più di tutti noi, sanno bene quanto sia importante vivere insieme la quotidianità: lo sanno bene in riferimento alla didattica in presenza, ma anche in relazione allo studio condiviso in biblioteca e nelle aule studio cittadine, allo svolgimento della pratica sportiva e al tempo libero. Anche il teatro merita questa partecipazione. Il pubblico in platea è parte attiva dello spettacolo e la proposta del ‘Bonci’ e dell’Alighieri’ si colloca proprio nel solco delle iniziative autunnali dedicate ad accompagnare il ritorno del pubblico in sala e a trasformare l’annullamento del distanziamento, con dovute e necessarie accortezze, in un’opportunità per la nuova generazione di spettatori”.