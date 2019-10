Cesena: ancora un furto di notte ad Alice Bike

Banda di ladri in azione nella notte. Si tratta del quarto furto subito in meno di quattro anni di apertura del negozio (questa volta per circa 50.000 euro di danni) al negozio Alice Bike di via Guarnieri nella zona artigianale di Case Finali, lungo la via Emilia. Il colpo è avvenuto attorno alle tre di questa notte quando cinque uomini, usando un furgone come ariete, hanno sfondato una vetrata e caricato sul cassone del mezzo circa 15 biciclette di ultima generazione, per poi dileguarsi un paio di minuti dopo che la sirena dell’impianto d’allarme aveva iniziato a suonare.

I ladri sono starti ripresi alle telecamere di sicurezza: uno di loro anche in faccia. Indagano sull'accaduto i carabinieri di Cesena.