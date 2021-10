Cesena, furto da 7mila euro allo storico fotografo di Giro d’Italia e Tour de France

Maxi furto di attrezzatura fotografica ai danni di un professionista cesenate che segue le manifestazioni ciclistiche a livello internazionale.

Stefano Sirotti segue le orme del padre Emanuele ed è un apprezzato fotografo di ciclismo. In questi ultimi giorni era impegnato a seguire per lavoro il Giro del Veneto. Si stava spostando in auto, quando tra Jesolo e Venezia si è trovato con una gomma a terra.

Probabilmente era stata appositamente danneggiata qualche chilometro prima e dopo un po’ ha ceduto. Il fotografo cesenate si è quindi dovuto fermare anche per capire che cosa era successo.

In un battibaleno i malviventi sono arrivati, hanno spaccato il lunotto posteriore della auto con la quale Sirotti stava viaggiando e in pochissimi secondi si sono impossessati di materiale fotografico di gran pregio.

Il danno procurato sarebbe all’incirca di settemila euro.