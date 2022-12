Cesena, Francesca Bellettini tra le 25 donne più influenti al mondo

C’è un’unica italiana tra le 25 donne più influenti al mondo secondo il Financial Times: è la cesenate Francesca Bellettini. Nella classifica 2022 del quotidiano finanziario compaiono prime ministre, Ceo, sportive, musiciste, scrittrici, attiviste per i diritti civili e filantrope. Ad unirle l’aver rotto gli schemi consolidati essere state agenti del cambiamento, battersi per i diritti e alimentare grandi aspettative per il futuro.

Cesenate, cresciuta a Ponte Pietra, Bellettini, che nel 2020 era stata insignita del premio Malatesta Novello che celebra le eccellenze cittadine, ha studiato Economia e business administration all’Università Bocconi. Ha iniziato la sua carriera nel mondo della finanza (Goldman Sach International, Deutsche Morgan Grenfell e Compass Partners International), per poi approdare nel 1999 al mondo della moda. Prima nel gruppo Prada, poi nel 2003 nel gruppo Kering per il marchio Gucci. Nel 2008 passa in Bottega Veneta. Nel 2013 viene nominata presidente e chief executive officer di Yves Saint Laurent.

Il quotidiano britannico riconosce a Bellettini l’aver portato Yves Saint Laurent a 5 miliardi di ricavi attesi nel medio termine. Jo Ellison editorialista dell’inserto settimanale How To Spend it, nello spiegare le ragioni della menzione in classifica, avverte: «Sono le persone più quiete quelle a cui si dovrebbe prestare davvero attenzione», riconoscendole di aver contribuito a guidare il gruppo Kering «verso una crescita straordinaria» con ricavi +40% a 916 milioni di euro nel terzo trimestre e di essere riuscita a farlo «senza ombra di scandali».