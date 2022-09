Cesena, energia e rincari: giovedì incontro con gli studenti a Borello

Giovedì 29 settembre, in occasione del quinto compleanno de “Lo Sportello ExC”, i tecnici di Energie per la Città incontreranno le classi della Scuola Primaria di Borello presso gli spazi dell’Hub di Quartiere proponendo un mini-laboratorio sulla sostenibilità ambientale, che prevede letture e giochi a tema. Si tratta del primo di cinque appuntamenti programmati insieme all’Amministrazione comunale.

“Lo Sportello di Energie per la Città – commenta l’assessora alla Sostenibilità Ambientale Francesca Lucchi – è un servizio fondamentale per tutte le famiglie che proprio oggi si trovano a dover fare i conti con i significativi rincari dell’energia elettrica e del gas naturale. Lo Sportello è uno strumento di orientamento e informazione messo a disposizione dei cittadini per promuovere il rispetto dell’ambiente partendo dalle buone pratiche sul risparmio energetico, l’efficienza energetica e sull’uso delle fonti rinnovabili, divulgando anche informazioni sugli strumenti di finanziamento e sugli incentivi e contributi attualmente esistenti sul mercato italiano. In vista del prossimo inverno e considerato l’attuale contesto internazionale, con Energie per la Città abbiamo predisposto un piano teso a ridurre i consumi di gas metanonegli edifici pubblici, Comune compreso, e che riguarderà anche le scuole. A questo proposito, in queste settimane proprio la popolazione scolastica sarà il nostro interlocutore principale perché vogliamo spiegare agli studenti da dove nasce l’esigenza di razionalizzare i consumi e quali sono le piccole azioni da mettere in pratica in questo senso”.

“Quando 5 anni fa Energie per la Città ha dato vita a Lo Sportello ExC per il Comune di Cesena – commenta Davide Broccoli, amministratore Unico di Energie per la Città – uno degli obiettivi fondamentali era sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie, e promuovere in loro la consapevolezza sull’uso razionale dell’energia a partire dai propri consumi quotidiani. Mai come oggi, in questo momento storico così delicato e la crisi energetica che stiamo affrontando, è essenziale trasmettere alle nuove generazioni una cultura ecologica indirizzandole verso stili di vita più sostenibili”.

Da un anno, sotto la gestione di Energie per la Città, lo Sportello ExC è attivo anche presso gli spazi dell’Hub di Quartiere di Borello in Piazza San Pietro in Solfrino 465, ogni ultimo giovedì del mese, dalle 9 alle 12, previo appuntamento. Lo Sportello ExC consente a tutti i cittadini di ricevere informazioni, consigli utili e assistenza gratuita sui vantaggi in tema di risparmio energetico, sugli strumenti di finanziamento e sui contributi esistenti.