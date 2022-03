Cesena, ecco 17 nuovi agenti di Polizia Locale

Sono diciassette gli agenti della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano neoassunti e presenti sul territorio a partire rispettivamente dai mesi di ottobre e gennaio. Nella mattinata di ieri al Comando di Cesena il Sindaco Enzo Lattuca e l’Assessore delegato Luca Ferrini, insieme al Comandante Andrea Piselli, hanno dato il benvenuto alle nuove leve ringraziando gli ufficiali e gli agenti esperti che nel corso di questi mesi contribuiscono alle attività di formazione e affiancamento.

“L’assunzione di diciassette nuovi agenti – commenta l’assessore Luca Ferrini – conferma la particolare attenzione riservata dalla nostra Amministrazione comunale al fronte della sicurezza e del presidio del territorio attraverso azioni mirate: dal rafforzamento dell’organico della polizia municipale all’implementazione del sistema di videosorveglianza in diverse aree pubbliche della città. Abbiamo incontrato l’organico della Polizia Locale augurando ai nuovi ingressi un buon lavoro e soprattutto di svolgere questo periodo di formazione con il giusto spirito essendo una grande opportunità di crescita professionale. Il loro arrivo, insieme alla nomina del Comandante Andrea Piselli, ci rende molto fiduciosi rispetto al futuro e consente al Corpo un migliore svolgimento delle numerose mansioni in carico. Abbiamo rilevato inoltre che l’arrivo dei diciassette agenti sta producendo un clima positivo tra gli altri ufficiali e agenti esperti nella formazione e nella conoscenza della città. Un buon punto di partenza che ben presto porterà i risultati auspicati”. Con i nuovi ingressi sono in totale 84 gli agenti che costituiscono il corpo della Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano, con un età media di 47 anni (nel 2020 l’età media era di 52 anni).

Dopo aver svolto la formazione interna, i diciassette neoassunti mediante concorso pubblico inizieranno a frequentare la scuola interregionale di Polizia che interessa Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. Nello specifico, proprio a Cesena studieranno gli allievi della Polizia Locale dell’area Romagna. “Molti degli agenti assunti lo scorso ottobre – commenta il Comandante Andrea Piselli – sono già operativi sul territorio comunale e, attraverso le attività quotidiane della centrale operativa, hanno un rapporto diretto con il cittadino. È importante che nel corso di questo anno di ‘palestra’ ciascuno di loro acquisisca consapevolezza rispetto al lavoro da svolgere e soprattutto in riferimento al ruolo che rivestono per questa città e per ciascun cittadino. La Polizia Locale è chiamata a svolgere con competenza, impegno, specializzazione e massima affidabilità un lavoro importante e per certi versi delicato. In questo senso ringrazio gli agenti che mi affiancano in questa formazione”.