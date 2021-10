Cesena: divieti e strade chiuse per lavori da oggi

Da oggi alcune vie nei quartieri Ravennate e Dismano saranno interessate da lavori che richiederanno alcune modifiche alla viabilità. In via Violone di Gattolino, nei pressi del civico 2590, vanno sistemate le spallette del ponte sul Rio Granarolo. I lavori proseguiranno almeno fino a venerdì 5 novembre e la strada sarà chiusa al transito.

Cantiere al via anche nelle vie Fausto Sama, Chiesa di Martorano e Civinelli. Qui si tratta di lavori di fresatura e ripavimentazione in programma fino a lunedì 8 novembre e nei tratti di cantiere le strade saranno sempre a divieto di sosta. Avanzano poi i lavori di installazione delle nuove barriere di sicurezza Ndba lungo la E45. Terminata la posa di 5 chilometri nel tatto tra San Carlo e Cesena sud, si avviano gli interventi nel tratto più verso Ravenna.

Dalle ore 20 di oggi sarà istituita la chiusura al transito, per chi viaggia verso Roma, del tratto compreso tra lo svincolo di innesto a Ravenna e quello di Cesena Nord. Il tutto fino alle 6 del mattino. Stessi orari e stesso tratto di chiusura domani poi, per chi viaggia in direzione Ravenna.