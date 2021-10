Cesena, dischi in vinile, che passione: la musica protagonista nel week-end alla Fiera

Per quelli che ancora subiscono il fascino del 33 giri, per chi preferisce il giradischi allo streaming, appuntamento da non perdere a Cesena Fiera sabato 16 e domenica 17 ottobre (orario 9-18.30). Nel prossimo fine settimana, infatti, i padiglioni fieristici di Pievesestina ospiteranno un salone tutto dedicato al vinile nell’ambito dell’appuntamento mensile con “C’era una volta”, il mercatino dell’antiquariato, modernariato, vintage e collezionismo.

Soppiantato prima dal cd digitale e poi dal web, il disco in vinile conosce oggi una seconda giovinezza, con un mercato che non riguarda solo collezionisti e nostalgici. E l’appuntamento di Cesena Fiera ha le carte in regola per soddisfare tutti i tipi di appassionati: saranno presenti venticinque banchi specializzati, dove si potrà curiosare fra Lp di ogni genere musicale e di diversi periodi alla ricerca di ‘chicche’ e pezzi storici. Ma ci saranno anche jukebox d’epoca (ma perfettamente funzionanti), grammofoni e giradischi più o meno vintage, strumenti musicali.

Naturalmente, nel padiglione centrale andrà in scena il tradizionale mercatino, con le sue proposte di oggetti antichi e vintage, che in questa edizione punta in particolare sul modernariato. Dopo il salone del vinile, la prossima edizione speciale di “C’era una volta” è fissata per febbraio 2022 e sarà dedicata ai libri e alle stampe antiche.

Il biglietto d’ingresso è di 3 euro (gratis per under 15 e over 70), acquistabile anche online.

Per accedere è necessario esibire il Green Pass in corso di validità.