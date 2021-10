Cesena, defibrillatore per il commissariato di polizia donato dall’Ausl

L’Ausl ha donato al commissariato di polizia di Cesena un defibrillatore semiautomatico esterno compatto, che verrà installato all’interno degli uffici aperti al pubblico, per la sicurezza dei cittadini che giornalmente si recano lì per le pratiche amministrative. In aggiunta a quelli già in dotazione alle volanti, questo strumento concorre ad aumentare il numero dei presidi di pronto soccorso in dotazione al personale della polizia. Dal commissariato ringraziano per la donazione.