Cesena, da martedì 12 ottobre si possono accendere i termosifoni

Come disposto dall’Ordinanza firmata questa mattina dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca, da domani, martedì 12 ottobre, in anticipo di qualche giorno rispetto alla data prevista (15 ottobre), sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento in edifici pubblici e privati, per un massimo di 7 ore al giorno.

La decisione è stata assunta sulla base delle temperature registrate negli ultimi giorni e di quelle attese per i prossimi.



A partire dal 15 ottobre, fino al 15 aprile 2022, saranno in vigore le modalità ordinarie di accensione degli impianti di riscaldamento, per una durata consentita sino a 14 ore giornaliere tra le 5 del mattino e le 23.