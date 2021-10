Cesena, crescono le classi in quarantena alle scuole elementari

Sta crescendo a vista d’occhio il numero delle classi messe in quarantena, che quindi devono tornare a fare lezioni online, e vengono monitorate con particolare le scuole primarie. D’altronde, è qui che il problema si avverte in modo più pesante, sia per la riorganizzazione familiare che non sempre è semplice, sia per l’impatto in termini di apprendimento e di socializzazione, specialmente per quegli alunni che sono all’inizio del ciclo quinquennale. A partire da questa mattina, non potranno andare più in aula gli allievi delle classi terze della scuola elementare a Madonnina di Cesenatico: per loro scatta la didattica digitale integrata, perché sono state accertate positività al Covid e non è stata ancora comunicata la data in cui si tornerà alla normalità. La situazione delle quarantene disposte alle primarie, aggiornata a mercoledì sera, è la seguente: due classi a Sant’Egidio, due alla “Via Pascoli”, una a San Carlo, una a San Giorgio e una a Saiano. Alle medie, tra gli ultimi che hanno dovuto sospendere le lezioni in presenza a causa di contagi, ci sono invece gli allievi di una classe della “Frank”. Attualmente, quando emerge un caso d’infezione in una classe, non scatta automaticamente la quarantena. Tutti i compagni e le compagne del malato o della malata si sottopongono subito e tampone e nel caso in cui risultino negativi possono tornare in ala. Solo se vengono riscontrati almeno due positivi tutti finiscono in isolamento domiciliare.