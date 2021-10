Cesena, con la movida tornano sporco e disagi

Con la riapertura a buon regime anche de locali “da ballo” la movida in centro storico nel fine settimana è tornata a prolungarsi ad ora più tarda. «E con tutto il movimento che ne deriva anche in termini di disagi ormai annosi, interrottisi “casualmente” solo durante i periodi restrittivi della pandemia».

La protesta arriva dalla zona a monte del centro storico. Dove la maggior parte della popolazione più giovane è solita cercare (e trovare) spazi di sosta prima di trascorrere l’intera serata a spasso per locali del centro cittadino.

Al mattino la situazione è tornata in maniera desolante quella già vista in passato più volte. Con gli spazi tra i parcheggi e lungo i muri delle case che diventano luoghi i cui gettare cartacce ed avanzi di cibo (con i relativi cassonetti e cestini troppo pieni per contenere tutto), riparo per minzioni urgenti ed non trattenibili fino al bagno di casa e chiazze di vomito derivanti dalle eccessive libagioni caratteristiche di molte serate di “divertimento” soprattutto tra i più under della compagnia.

«Contro la maleducazione c’è poco da fare – spiegano i residenti – certo che se qualche pattuglia di polizia locale si affacciasse anche solo con i lampeggianti da queste parti da mezzanotte in avanti molte delle problematiche del mattino forse sarebbero evitate».