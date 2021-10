Cesena, completati i lavori di manutenzione sul percorso lungo il Savio

Fine dei lavori sul fiume Savio, nel comune di Cesena, dove sono stati realizzati diversi interventi di manutenzione finanziati nell’ambito della programmazione regionale per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza del territorio.

Oltre alla sistemazione della vegetazione e al rinforzo di scarpate e sponde, i lavori hanno compreso anche il ripristino di un tratto di sentiero naturalistico all’interno del Parco naturale del fiume Savio, tra la centrale idroelettrica Brenzaglia e il Ponte Vecchio, parte del “Cammino di San Vicinio” che si snoda da Sarsina alla Toscana.

“Il cantiere concluso in questi giorni- spiega l’assessore regionale alla Difesa del suolo Irene Priolo- ha realizzato opere di prevenzione per rendere più sicura l’area fluviale e reso pienamente fruibile alla comunità il sentiero di San Vicinio, in un’ottica che tiene insieme cura dell’ambiente e messa in sicurezza del territorio”.

Gli interventi

I lavori si sono sviluppati nella zona a monte dell’abitato di Cesena e sono consistiti principalmente nello sfalcio della vegetazione presente sugli argini, utile anche a garantire controlli periodici sulla presenza di tane di animali selvatici come nutrie, istrici e volpi.

Nell’alveo del fiume è stato invece fatto il taglio selettivo della vegetazione secca o pericolante che poteva ostruire il deflusso delle acque. Inoltre, sono stati realizzati lavori di sistemazione delle scarpate e di difesa delle sponde in erosione, utilizzando massi in pietra naturale e palificate in legno.

Gli interventi sono stati finanziati dalla Regione con 180 mila euro e realizzati a cura del Servizio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Con queste risorse sono stati programmati anche lavori di sfalcio sui fiumi Montone, Rabbi, Ronco e sui torrenti Bevano e Ausa nel territorio forlivese ancora in corso