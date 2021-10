Cesena, come prenotare la visita alla Biblioteca Malatestiana antica in novembre

Dal mese di novembre le visite alla Biblioteca Malatestiana Antica si svolgeranno nei seguenti orari: dal martedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 10 alle ore 16. L’ultima visita della giornata sarà programmata per le ore 15. Si comunica inoltre che il servizio visite sarà attivo anche lunedì 1° novembre, sempre dalle ore 10 alle ore 16, essendo giorno festivo.

La visita è possibile ad ogni cambio d’ora e avviene esclusivamente con l’accompagnamento di una guida esperta. È consigliato prenotare con 24 ore di anticipo tramite l’App “IoPrenoto”, applicazione gratuita introdotta lo scorso anno dalla Regione Emilia-Romagna a supporto dei musei come misura per fronteggiare l’emergenza Covid e consigliata per facilitare le prenotazioni delle visite. Dal 27 ottobre 2020 infatti “IoPrenoto” è disponibile sugli store iOS Apple o Android Google. La prenotazione diventa obbligatoria per i gruppi composti da più di 10 persone. Ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni possono essere richieste scrivendo a a prenotazioni@comune.cesena.fc.it oppure contattando lo 0547-610892.