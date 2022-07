Cesena, chiusura estiva della biblioteca di Borello e dei punti lettura nei quartieri

L’attività della biblioteca decentrata di Borello e dei Punti lettura cittadini presenti nei diversi quartieri di Cesena riprenderà a settembre, anche in vista della ripartenza dell’anno scolastico. Per il mese di agosto dunque i presidi della lettura chiuderanno i battenti dedicandosi principalmente alla definizione della programmazione autunnale che coinvolgerà studenti e cittadini attraverso proposte tematiche legate al territorio e alla storia.

“L’apertura dei punti lettura nei Quartieri – commenta l’Assessore alla Cultura Carlo Verona – ha prodotto un progressivo riavvicinamento dei cesenati alla lettura e alla consultazione libraria creando un nuovo approccio verso questi luoghi da parte degli utenti più giovani e in età scolare. Si tratta infatti di un’importante opportunità educativa che rappresenta un servizio in più per tutta la cittadinanza. Nello specifico, se nei quartieri Al Mare, Cesuola, Dismano, Rubicone, Valle Savio, insieme a San Giorgio e Sant’Egidio, così come a La Fiorita e all’Oltresavio, non mancano le attività e le proposte settimanali, tra iniziative e incontri dei gruppi di lettura, a Borello è stata sperimentata una preziosa collaborazione con il mondo della scuola che certamente rinnoveremo a completamento della proposta didattica delle rispettive scuole elementari e medi da settembre con percorsi legati alla memoria e alla storia e che vedranno collaborare fianco a fianco Comune, dirigenze scolastiche e Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena. Tuttavia – prosegue l’Assessore – anche nel corso di queste settimane estive la biblioteca di Borello ha registrato non pochi accessi soprattutto in relazione alle apertura serali e alle proiezioni cinematografiche gratuite molto partecipate e apprezzate dagli utenti”.

Non solo libri dunque ma tanti eventi, laboratori e iniziative per tutte le età. Tutti i martedì dalle 20,30 alle 22 presso la biblioteca di Borello, in Piazza San Pietro in Solfrino 465, è possibile partecipare alla visione di un film. Tanti titoli a sorpresa per un’estate all’insegna della magia, dell’avventura e dell’amicizia. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 0547 372342 oppure scrivere a contesto.borello@comune.cesena.fc.it. Il Punto Cesuola, a Ponte Abbadesse, invece sabato 30 luglio dalle 17 alle 18 invita i più piccoli al laboratorio di lettura sotto l’albero. A seguire si terrà la visita alla mostra di minerali. Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione scrivendo a contesto.cesuola@comune.cesena.fc.it.

ConTeSto Borello chiuderà durante il mese di agosto e dal 1° al 15 settembre sarà aperto nei seguenti orari: martedì: 17,30-22,30, mercoledì: 17,30-19,30; giovedì: 8-12,30 e 17,30-22,30; e venerdì: 17,30-19,30. Anche i Punti lettura chiuderanno per la pausa estiva e riapriranno a settembre.